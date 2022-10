Arisa e Rudy Zerbi, fuori programma spinto ad Amici

Francesco Fredella 24 ottobre 2022 a

Protagonisti indiscussi di Amici: Zerbi e Arisa sono tornati a fare spettacolo. Gag in onda e qualche fuoriprogramma. I due, ancora una volta, catalizzano l'attenzione del pubblico. Eppure in passato avevano avuto qualche attrito, che adesso sembra essere sepolto.

Ad un certo punto della puntata, va in onda una gara di improvvisazione dei ballerini, che viene giudicata dall’amatissimo Sebastian Melo Taveira. Qual è il tema al centro della gara? La seduzione. Si giocano uno stage privato con Sebastian Mattia, Gianmarco e Ramon. In pratica, sono loro a scegliere chi far sedere su una poltrona e a chi dedicare l’improvvisazione di seduzione.

Mattia punta su Maddalena, tra l'altro pare che ci sia del tenero tra loro. Gianmarco sceglie Megan mentre Ramon vuole puntare tutto su Alessandra Celentano. E poi arriva Rudy Zerbi, che chiede ad Arisa di ballare. La cantante, inizialmente, dice no. Poi si lascia andare. E tuona: “Non mi limonare”. Risponde Maria senza troppi giri di parole: “No, è vietato dalla legge”. Una scena che potrebbe finire subito su I nuovi mostri di Striscia la notizia. “Io l’ho visto ogni tanto muoversi a Tu sì que vales, un disastro”, dice Maria parlando di Rudy.

Parte un mezzo strip tease: volano le scarpe, poi la camicia. Rudy scatenato. Mai visto prima così. “Rudy! Ma guarda che str***o!”, tuona Maria che resta a bocca aperta. Alla fine la cantante cede. “Sei troppo carino”, commenta. E dà un bacio sulla guancia a Rudy.