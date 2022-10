Gf Vip, Bettarini sbrocca contro Signorini: "Non ti vergogni? Sapete che..."

Francesco Fredella 25 ottobre 2022 a

Stefano Bettarini ha il dente avvelenato contro Alfonso Signorini, che conduce ormai da anni il Grande Fratello vip. Bettarini, lo ricordiamo, è stato squalificato per una bestemmia ed è uscito improvvisamente dalle scene televisive. Senza essere mai più ripescato. Ieri sera su Canale 5 è andato in onda un siparietto tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Ma Stefano Bettarini si è sfogato su Instagram contro la produzione e contro Alfonso Signorini: a suo dire ci sarebbero stati due pesi e due misure.

“Non è tanto triste chi dice una menzogna, ma chi, dopo che lo scopri, nemmeno si vergogna. Grande Fratelo Vip, eliminati in studio e ritorno a casa a più riprese”, ha detto l’ex calciatore, che sembra volersi togliere qualche sassolino dalle scarpe con queste affermazioni.

Rewind. Bettarini urlò e bestemmiò nella casa e venne fatto fuori, ma non fu l'unico negli anni: anche Fausto Leali venne squalificato senza mettere più piede negli studi del Gf vip. Idem Denis Dosio, scomparso dai radar. Secondo Bettarini, insomma, sarebbero stati differenti i comportamenti della produzione che avrebbe "salvato" Ginevra Lamborghini, squalificata per aver detto su Bellavia: “Uno così merita di essere bullizzato”. La sorella di Elettra Lamborghini, pur non essendo nella casa, è presente in studio come parte attiva del programma.