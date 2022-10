Antonella Fiordelisi, "a letto con una donna, roba a tre": nomi (vip) clamorosi

25 ottobre 2022 a

a

a

La temperatura all'interno della casa del Grande Fratello Vip si impenna. "Merito", si fa per dire, di Antonella Fioredelisi e delle sue rivelazioni piccanti. La bella modella e influencer, spesso al centro di gossip "a luci rosse", parla di una proposta indecente ricevuta e fa nomi e cognomi e scatena un caso nel reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La Fiordelisi chiama in causa Alex Belli e Delia Duran, la coppia proibita che aveva agitato le acque della scorsa edizione del GfVip a suon di tira-e-molla. rapporti aperti, flirt incrociati, presunte tendenze omo e bisessuali. Un triangolo hard che aveva coinvolto la compiacente Soleil Sorge, pochi mesi fa, e che si sarebbe ripetuto proprio con la bellissima Antonella.

"Se me lo desse... voi sco*** con me?": Gf Vip, scandalo a luci rosse

La schermitrice ha spiegato ai coinquilini di essere stata contattata dall'attore di Centovetrine, cultore dell'amore libero: "Mi ha proposto una cosa a tre, gli ho detto di no. È vero, non ho problemi a dirlo. Con Delia. Sono bravissimi, però. Sono simpaticissimi, divertenti. Loro hanno un amore. Lo sai, no? Gli ho detto che non sono mai stata con una donna. Quando vorrò stare con una donna gli farò sapere".

"Ragazzina", "Gatta morta": Ginevra contro Antonella, insulti al Gf Vip

Conoscendo il temperamento libertino del Belli e della sua focosa compagna venezuelana (e il fiuto di Signorini per le telenovelas sopra le righe), si dovrebbe dire: mai dire mai. Sorprese in arrivo, il GfVip è ancora molto, molto lungo e la Fiordelisi promette di esserne una colonna fino alla fine.