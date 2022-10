Massimo Giletti, il padre della Fiordelisi sbotta: "Chi è davvero"

21 ottobre 2022 a

Nessuna relazione tra Massimo Giletti e Antonella Fiordelisi. A dirlo è Stefano, padre della concorrente del Grande Fratello Vip. L'uomo intende smentire quanto diffuso da Alfonso Signorini. Sul suo settimanale Chi, il conduttore del programma ha diffuso alcune foto che vedono i due insieme a Milano. Lui addirittura si lascia andare dandole un bacio affettuoso. Eppure per Stefano la coppia non è mai esistita. "Massimo Giletti? Ma va, quelle foto sono dello scorso ottobre, era una cena c’era anche una sua amica. Non è mai stato un suo flirt. Massimo Giletti è un amico di famiglia", ha detto durante una diretta con Casa Pipol.

Stefano ha poi aggiunto qualche dettaglio sulla figlia. In particolare su quanto accaduto in rete. "Antonella - spiega - è sempre stata vittima di bullismo, la gente le scriveva di tutto". Poi il riferimento al feeling con Edoardo Donnamaria e all'amicizia con Antonino Spinalbese.

Secondo Stefano, sua figlia Antonella sarebbe "molto presa, è il tipo che più si adatta a lei". Per lui, infatti, Donnamaria "è molto calmo e ferma un po’ la sua irruenza". E su i flirt con Spinalbese, Stefano non ha dubbi: "Lui a livello fisico è il suo tipo ideale" e lo cerca "per non attaccarsi troppo a Edoardo".