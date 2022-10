Gf Vip, scandalo a luci rosse: "Se me lo desse... voi sco*** con me?"

09 ottobre 2022 a

Pasioni e frasi da censura al Gf Vip - il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 - dove si apre il caso del triangolo tra Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Alberto si è infatti confrontato nelle ultime ore circa il suo rapporto con Edoardo. E lei ha dato conto di una strana provocazione ricevuta dal coinquilino, tanto che dopo la diretta Alberto ha voluto chiarirsi con Antonella, affermando di essere molto interessato a lei.

"Se me lo desse Antonino, di cui non me ne frega un ca***... Mi piace molto personalmente, ci dormo assieme, ma niente di più. A me lui piace veramente. Questo non ti deve sviare da quello che è il tuo percorso con lui, sono felice se lo fate", ha affermato lui dopo aver ricevuto un bacio sulla guancia da lei.

Dunque hanno spiegato come Donnamaria non rispecchi il loro prototipo estetico. E De Pisis ha aggiunto che cercherà di farsi passare la cotta per il coinquilino, anche se "non è facile con lui sempre qui davanti agli occhi".

A quel punto, la rivelazione inaspettata di Alberto: "A me piace, ma non piace esteticamente in maniera carnale. Oggi pomeriggio mi ha detto: 'Beh, va beh io sessualmente ti piaccio, cioè vorresti sco*** con me'. Perché veramente non vorrei, io non lo vedo a livello fisico con lui. Èregistrato, credo che lo manderanno in onda. Lo penso veramente, perché ci sono diversi livelli di come approcciarsi a una persona". Insomma, frasi davvero spinte. E lo scandalo al Gf Vip continua...