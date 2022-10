Vittoria di U&D incinta, chi è il padre? "Qua crollano i palazzi"

Francesco Fredella 26 ottobre 2022 a

Adesso c'è un giallo, che potrebbe infittirsi sempre di più. Tutto è legato ad un'ex corteggiatrice di Uomini e donne, Vittoria Deganello. Che è incinta e sarebbe rimasta sola. La ragazza non ha rivelato chi è il padre del bambino, tanti giornali stanno facendo supposizioni e ipotesi senza giungere a conclusione. La sorella dell’ex, però, rompe il silenzio con rivelazioni choc.

L'ex corteggiatrice ha avuto una storia con il calciatore Alessandro Murgia - che, condizionale d'obbligo, potrebbe essere il papà del figlio. Ma non ci sono prove. Nessuno dei due parla: silenzio assoluto. E tutto questo rende il caso ancora più spinoso. L'unica a parlare è Nicole, sorella del giocatore, che sui social è stata sommersa da una grande quantità di messaggi.

"Neanche da tre ore sui social e già comincio a ricevere messaggi del genere. Non parlerò di questa vicenda, non risponderò a nessun messaggio a riguardo. Dico solo una cosa. I social non sono la vita reale. Non parlo perché potrei far crollare palazzi. Tempo al tempo", dice la sorella di Murgia. I followers voglio capire cosa ci sia dietro quella gravidanza e se Alessandro possa essere davvero il papà del bambino in arrivo.

Nicole, poi, sgancia una bomba dicendo che se dovesse parlare crollerebbero i palazzi. Perché? Cosa avrebbe da raccontare? Non si sa e tutto fa pensare a un mistero. La storia tra Vittoria e il calciatore è finita all'improvviso, lei non ha mai svelato l'identità del papà del bambino, ma ha voluto portare a termine la gravidanza. “Tutti sognano la famiglia unita e io in primis non avrei mai voluto dover affrontare una gravidanza da sola dove vado a dormire e mi sveglio la mattina senza nessuno al mio fianco. Sono stati mesi, giorni, durissimi per me e tutt’ora non è semplice ma ho preso questa decisione con grande maturità e consapevolezza. È stata la scelta più bella della mia vita e io farò qualsiasi cosa sia necessaria perché questa creatura nasca con tutto l’amore di cui ha bisogno e nella serenità più assoluta”, dice. La verità, molto presto, potrebbe venire a galla.