Tale e Quale Show, Valeria Marini si scatena: il vip "massacrato"

26 ottobre 2022 a

a

a

Valeria Marini proprio non gradisce i commenti sul suo conto espressi da Cristiano Malgioglio in ogni puntata di Tale e Quale Show, su Rai1. Intervenuta da Alberto Matano a La vita in diretta, la showgirl ha spiegato di ritenere giuste le critiche mosse dal giurato nelle prime quattro puntate della trasmissione condotta da Carlo Conti.

Mara Venier quasi nuda in diretta: cosa va in onda su Rai 1 | Guarda

La Marini ha avuto anche una “crisi di sconforto” e che è piuttosto arrabbiata con Malgioglio: “Intanto, io penso di essere una persona ironica, che accetta tutto, anche le mitragliate. Va bene tutto, il pubblico si diverte ed è un momento esilarante, però perché mi devi dire: ‘Tu non sai fare niente?’. Non è vero. Io ho fatto Tale e Quale Show proprio perché è uno spettacolo di successo bello, dove puoi fare, imparare tante cose e fare bene. Lui mi ha detto Shakira-Sciagura, ci sta, fa pure ridere”.

"Mi rifiuto". Alessandra Mussolini abbandona le prove: caos in Rai

Contattato telefonicamente da Matano, Malgioglio ha deciso di non rispondere alla Marini, ma ha fatto sapere che lo farà nella sede opportuna, ovvero quella dello show di Rai1 che andrà in onda con una nuova puntata venerdì sera. La Marini si è comunque detta disponibile a fare pace e ad abbracciare Malgioglio, visto che alla fine si tratta pur sempre di spettacolo: “Senti, lo sai che ti voglio bene; anche se sei stato un po’ cattivo con me lo so che tu mi vuoi bene. Però questa settimana dai il giudizio vero”.