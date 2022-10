X Factor, l'abito di Francesca Michielin manda in tilt: vestita così...

29 ottobre 2022 a

a

a

È partita la nuova attesissima fase live di X Factor 2022, il talent musicale più popolare d'Italia, che va in onda su Sky ogni giovedì sera in prima serata. Ad aprire la prima puntata della è stata Francesca Michielin, che ha debuttato nei panni di conduttrice esattamente sullo stesso palcoscenico dove, 11 anni fa, ha preso il via la sua carriera. Per l'occasione la cantante, oltre a mostrare il suo talento, ha deciso di stupire i suoi fan con un drastico cambio di stile, sfoggiando un outfit che ha messo in risalto tutta la sua sensualità. Un abito longuette tutto cristalli e trasparenze, con spalline incrociate sul davanti, a rivelare una profonda scollatura. La trasformazione è radicale se si considera che solo qualche settimana fa, sui palcoscenici estivi, l'abbiamo vista in giacca e anfibi.

"Questo è solo l'inizio. Are you ready for it?" Con queste parole la cantante ha voluto dare un anteprima ai suoi follower su Instagram, immortalandosi nel backstage, prima di scendere sul palco in un medley adrenalinico al fianco dei quattro giudici. Una performance musicale che ha stregato tutti anche grazie al contrasto con l'outfit sensuale. Sono infatti ormai lontani i tempi in cui Francesca Michielin appariva come una ragazzina timida e impacciata. Negli ultimi 10 anni è cresciuta non solo a livello professionale, è diventata una donna sicura di sè, stilosa e glamour. Mentre qualche anno fa puntava su abiti sobri e bon-ton, adesso le cose sono cambiate e sfoggia sempre più spesso look sensuali, rock e fashion. Insomma, una nuova icona di stile è nata.