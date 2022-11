Selvaggia Lucarelli umilia Wanda Nara: "Glielo spiegate?", caos prima di Ballando

05 novembre 2022 a

Selvaggia Lucarelli, in una stories pubblicata sul suo profilo Instagram tira una bordata a Wanda Nara, ormai ex moglie di Mauro Icardi che sarà stasera 5 novembre da Milly Carlucci come ballerina per una notte a Ballando con le Stelle, dove la stessa giornalista è giurata da sette edizioni.

Wanda Nara si trova quindi a Roma con le figlie Francesca e Isabella, di sette e sei anni. La ex signora Icardi ha quindi condiviso su Instagram alcuni momenti di queste giornate trascorse nella Capitale con le sue bimbe. In una di queste immagini pubblica sui social, Wanda Nara ha fotografato una delle sue due figlie sopra la Fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna, ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti, uno dei capolavori di Bernini.

"Qualcuno spieghi a Wanda Nara che quella fontana non è un plastico a Disneyland", ha sbottato Selvaggia Lucarelli. E la cosa non è del resto piaciuta a molti follower di Wanda Nara che l'hanno rimproverata per la mancanza di rispetto di una delle opere architettoniche più importanti del nostro Paese: "Quella non è una postazione per fare le foto! È una Fontana del Bernini del 1600", scrive qualcuno.

Ora la domanda è: cosa succederà in diretta questa sera tra Selvaggia e Wanda?

