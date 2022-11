Tu si que vales, clamoroso: Ferilli-De Filippi, è finita malissimo? Fate attenzione...

06 novembre 2022 a

Uno strano caso a Tu si que vales, il varietà del sabato sera in onda su Canale 5. Lo strano caso riguarda Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, le quali non si sono considerate dopo che sono stati letti nel corso della puntata degli articoli maliziosi sul loro rapporto.

La circostanza è stata sottolineata da molti telespettatori sui social: cosa è successo? Come mai soprattutto la De Filippi appariva così sottotono, quasi un pizzico defilata? C'è un fondo di verità in quelle sensazioni che qualcuno ha avuto con la Ferilli, ossia il distacco in puntata? La risposta è semplice: no...

Infatti, Tu si que vales non è in diretta, le registrazioni risalgono a molto tempo fa. Insomma, quello che è stato scritto negli ultimi giorni sul rapporto tra la Ferilli e la De Filippi non può aver influito in alcun modo con quello che si è visto nel corso dell'ultima puntata. Insomma, le puntate sono state registrate dopo che le voci maliziose sono state messe in giro ad arte.