Tu si que vales, clamorosa Maria De Filippi: "Bravo, solo a Napoli voi..."

Siamo a Tu si que vales, il programma del sbato sera in onda su Canale 5, la puntata è quella di sabato 5 novembre. Ed ecco Gennaro Lillo, alias Jey Lillo, mago e illusionista, una star sui social. Nato nel 1997, si appassiona alla magia da quando ha 9 anni. E ora, il ragazzo, napoletano, è diventata una piccola star.

E così, ecco che Jay Lillo si racconta ai giudici di Tu si que vales: "Io entravo nei negozi di Napoli e dicevo: io sono un mago, se vi stupisco voi mi regalate un prodotto del vostro negozio". Ed è a questo punto che Maria De Filippi ha risposto con una frase per cui si è attirata qualche critica sui social: "Bravo, solo a Napoli fate ste cose". Una battuta, ovviamente, percepita dai più come tale ma che, come detto, le è costata anche qualche critica.

Ma non è tutto. Perché a stretto giro di posta, anche Teo Mammucari ha detto la sua, nei fatti rincarando la dose: "Per entrare a Napoli e fott*** i napoletani devi essere bravissimo, perciò stravali per me", ha affermato Mammucari affibbiando il suo voto positivo a Jey Lillo. Insomma, da parte del conduttore delle Iene un compliemnto ai napoletani che, però, qualcuno potrebbe non aver interpretato come tale...