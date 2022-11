Amici, Celentano brutale: "Stai attento, ridicolo"

Francesco Fredella 07 novembre 2022 a

Alessandra Celentano contro Ramon. E ad Amici scoppia l'ennesima polemica legata alla famosa professoressa, molto severa e temuta. L'allievo, che si esibisce in pista, si rende conto subito di una strana espressione della Celentano, che appare arrabbiata. E, così, le chiede se fosse arrabbiata. Ma lei nega. Ramon - forse un po' preoccupato - va avanti ed esegue il compito che le ha assegnato Emanuel Lo: si tratta di una coreografia di hip hop. Ma la Celentano, ad un certo punto, sbotta: “Non sei al Grande Fratello!”. Il motivo della critica? Secondo la professoressa l'allievo starebbe cercando qualche escamotage per farsi notare. Poi, nel calderone delle polemiche, finiscono addirittura i pigiami sui quali si discute da tempo. “Chiami la produzione e dici qua bisogna fare delle clip perché devo fare la sfilata?”, tuona la Celentano. E Ramon cerca di difendersi così: “Non ho detto così. Ho detto che ho fatto un video per ringraziarla”. Maria non ne sa nulla e interviene nel discorso: “Mi scuso moltissimo per la sfilata pigiami ma non ho visto”.

La Celentano sembra prendere di mira Ramon, senza troppi giri di parole. “Devi stare molto attento perché rischi di passare dall’altra parte. Rischi di diventare ridicolo, sei alla continua ricerca della telecamera. Non ne hai bisogno, Ramon, credimi. Hai un sacco di pregi. Lo dico per il tuo bene. Io non penso mai male delle persone, non penso che tu lo faccia di proposito. Credo che sia una richiesta che ti viene da dentro ma è controproducente per te. Tu mi piaci, sei simpatico, sei buono”, tuona ancora specificando che le sue critiche non devono essere prese come qualcosa di negativo.

Alla fine il ballerino parla apertamente, senza troppi giri di parole dice: “Forse fa un po’ parte della mia insicurezza questo ostentare per cercare di nascondere i problemi”. Ma la maestra vuole aiutarlo. Per questo lo bacchetta? A quanto pare sì. “Se hai bisogno siamo qua tutti per voi, non solo io ma anche Maria e la produzione, tutti”, conclude.