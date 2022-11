Tu si que vales, orrore contro Giulia Stabile: "Non c'entri un ca***, come sei vestita?"

20 novembre 2022 a

È finita la stagione di Tu si que vales, il tutto con la finalissima in onda su Canale 5 sabato 19 novembre. Come da tradizione, l'ultima puntata è stata trasmessa in diretta. Tutti presenti: Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. E ancora: Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, Belen Rodriguez e Giulia Stabile. In studio il cast al gran completo.

E sul finire della puntata, Belen ha invitato il pubblico ad applaudire Giulia Stabile, forse anche per le numerose critiche che ha dovuto incassare sui social nel corso della stagione. Ma anche l'applauso chiesto dall'argentina per l'ex ballerina di Amici è finito nel mirino degli haters.

Su Twitter, infatti, si sono scatenati: "L’utilità di Giulietta?”; "Quando capirò il senso di Giulia a TSQV sarà troppo tardi”; “Altro grande mistero Giulia Stabile che tutto fa tranne che ballare...”; “Che utilità Giulia”. Insomma, la solita cattiveria gratuita. C'era anche chi scriveva: "Oltre a non c’entrare assolutamente un ca** in prima serata come presentatrice, la Stabile è vestita da Rey Charles”; “Di Giulia ne facevamo benissimo a meno. Denunciate chi l’ha vestita”; “Giulia si è vestita al buio". Insomma, vietato applaudire Giulia Stabile: che follia...