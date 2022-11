Taylor Mega e Giale, "passava nuda, così...": lesbo-terremoto

22 novembre 2022 a

C’è spazio anche per il cosiddetto “lesbo trash” al Grande Fratello Vip. Protagoniste indiscusse Giaele De Donà e Taylor Mega, che non hanno nascosto di essersi “divertite” la scorsa estate mentre si trovavano a Capri sulla barca di Brad, il marito milionario della concorrente del reality di Canale 5. La Mega ha spronato l’amica a ritornare più attiva come nelle prime settimane e ad abbandonare quindi i panni di “Suor Giaele”.

Poi l’attenzione si è spostata sul flirt che si è verificato tra le due, con tanto di dettagli bollenti per la gioia di Alfonso Signorini. “Eravamo a Capri, passava nuda in camera ed è capitato”, ha ammesso Taylor Mega. Anche Giaele ha confermato: “Ci siamo divertite”. Poi la concorrente del GF Vip, che tra l’altro in casa con gli altri concorrenti parla spesso dell’amica, ci ha tenuto a sottolineare il loro rapporto: “Prima di diventare un’amica la vedevo come una dea. Ci siamo date dei limiti perché è successo qualcosa. Non fatemi parlare. Taylor è una bellissima ragazza, ho sempre avuto un debole per lei”.

Tra l’altro la Mega ha avuto anche un flirt con Alberto De Pisis. Quest’ultimo ha dichiarato di essere gay, ma Taylor è stata la sua prima e unica donna quando aveva 28 anni. Per questo motivo la Mega ci ha tenuto a salutarlo, sebbene il “vippone” fosse costretto a stare isolato a causa del Covid.