Gf Vip, Orietta Berti fa a pezzi Pamela Prati: "Io e Silvia Toffanin..."

Francesco Fredella 06 dicembre 2022 a

Orietta Berti contro Pamela Prati. E volano gli stracci al Grande Fratello Vip, nel corso di una puntata scoppiettante in onda su Canale 5. Tra l'altro, Alfonso Signorini annuncia l'arrivo in prima serata a partire da sabato.

Lo scontro di fuoco avviene quando Wilma Goich e Patrizia Rossetti si confrontano con la Prati, senza troppi giri di parole, se ne dicono di tutti i colori. In quel momento, allora, la situazione sfugge di mano. La Prati non sopporta più che si parli di Mark Caltagirone. E, in quel momento, interviene Orietta Berti. “Lei dice che in Italia ci sono tre persone che non credono alla sua storia, cioè la Rossetti, Silvia Toffanin e io e anche Sonia. Che vada a vedere i profili social del Grande Fratello da quando è entrata qui e poi mi dirà che c’è tutta Italia che non le crede, forse solo un quarto crede alla sua storia. Sei tu che dici che noi non crediamo alla tua storia. Io non crederò mai alla tua storia. Mi offendi, offendi la mia intelligenza di donna normale, perché lo so nel nostro ambiente come vanno queste cose. Quando una cosa non va più ne fanno un’altra per farla andare, è un ambiente dove fanno così. Sono 55 anni che sto in quest’ambiente, quando una cosa non va più se ne inventano un’altra per farla andare", tuona la Berti. Che è un fiume in piena.

La Prati sembra avere nei suoi confronti un atteggiamento supponente. Questo non piace al pubblico del Gf Vip, che sui social esprime la propria posizione. “Ma guarda Pamela ha raccontato tutta la sua storia. Io gliel’ho anche detto che col cuore posso esserle vicina, ma con la mente no perché è una storia così inverosimile che io non ci posso credere. Capisci?”, conclude la Berti.