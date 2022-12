Gf Vip, mani sotto al vestito: il video troppo spinto sconvolge Mediaset

22 dicembre 2022 a

Polemiche ferocissime al Grande Fratello Vip per un video particolarmente pepato di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, diventato virale nel giro di poche ore. I due piccioncini hanno infiammato la casa di Cinecittà e fatto arrabbiare i telespettatori che seguivano la diretta quotidiana del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini lasciandosi andare alla passione del tutto incuranti della presenza delle telecamere dei microfoni.

Tradizionalmente, chi vuole concedersi qualche momento di passione lo fa sotto le coperte, oppure approfittando del buio. In questo caso, invece, Edoardo e Antonella si sono piazzati comodamente su un divano, con le a cavalcioni su di lui. Dopo aver litigato, la coppietta ha deciso di fare pace nel modo più piccante possibile: la Fiordelisi con un abitino nero molto corto e calze a rete dello stesso colore. Lui che con le mani si insinua sotto il vestito, per poi venire fermato sul più bello dalla partner.





Quando le mani di Donnamaria si allungano fino a toccare il prosperoso Lato B della Fiordelisi, la influencer salernitana ha un sussulto: "Mi rompi le calze!". Edoardo non demorde: "Che f***a che sei…". Ma il momento magico è finito. La Fiordelisi si alza e riprende i placidi ritmi del GfVip, chiedendo al ragazzo di seguirla in cucina. Donnarmaria, visibilmente deluso e abbacchiato, declina l'invito: "No, sto qui, mi riposo un po’. Non mi va di fare la torta". Sui social, in tanti hanno definito "spudorati", "sfacciati" o addirittura "vergognosi" i due per il loro raptus spinto. Qualcuno, ancora più provocatoriamente, chiede al padre della Fiordelisi, favorevole alla liaison: "Ma non mette like a questo video?".