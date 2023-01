Amici, Arisa furiosa con l'allievo: "Non lo devi dire"

18 gennaio 2023 a

“Il successo di un artista si costruisce sulla credibilità e sul valore della persona e tu hai dimostrato di essere ancora stupidotto e poco rispettoso nei confronti anche della struttura che ti ospita, perché questa non è casa tua”: Arisa su tutte le furie con Wax, uno dei suoi allievi nella scuola di Amici. L'artista è apparsa delusa e amareggiata. Ad averla delusa di più è quello che sarebbe successo la notte di Capodanno.

Sulla questione, la produzione del talent ha deciso di non dire e non mostrare nulla sia per proteggere i ragazzi della scuola sia per evitare l'emulazione per chi segue il programma da casa. Si sa solo che i fatti sono gravi. Tant'è che gli allievi hanno già ricevuto dei provvedimenti parecchio duri. Arisa ha chiesto al suo allievo come mai si sia comportato così male e lui ha risposto dicendo che è stata la sua parte più stupida a prevalere.

Arisa, comunque, ha detto di non essere più disposta a credere alle sue parole e ha ricordato di averlo "salvato" già diverse volte in passato. Poi ha sottolineato che la prossima volta sarà intransigente. A quel punto Wax ha detto che la maglia della scuola se la toglie da solo. E Arisa si è infastidita ancora di più: "Perché tu decidi anche quando la togli, quando esci, quando entri, quando la gente parla e le dai le spalle. Ma non ti devi montare la testa. Non dici me la levo da solo, perché sei insolente e non è giusto”. Infine l'allievo ha fatto una promessa: "Ti dimostrerò. Ti prometto che le mie promesse verranno mantenute. Volevo chiedere scusa a te e a tutti”.