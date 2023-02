C'è posta per te, "notizia drammatica": la storia che sconvolge la De Filippi

05 febbraio 2023 a

a

a

Attimi toccanti e dolorosi a C'è posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, la puntata è quella di sabato 4 febbraio. Si parla della storia di Ida, 27 anni, che pochi giorni prima di Natale 2020 ha scoperto una pallina al seno. Era un tumore. Oggi Ida è guarita, e per ringraziare i suoi genitori, che le sono stati vicini in un momento difficilissimo, ha scelto di scrivere alla redazione di C'è posta per te.

C'è posta per te, clamoroso equivoco: tra il postino e la De Filippi...

"La sua vita scorreva felice, dopo l’università aveva trovato lavoro e poi è arrivata come un fulmine a ciel sereno una brutta notizia", ha spiegato al De Filippi.

Dunque Ida ha raccontato la sua battaglia: "Fortunatamente sono guarita e posso raccontare quello che mi è accaduto, l’unica cosa positiva sono i miei genitori e mia sorella", ha ammesso. Dopo le dediche ai genitori, ecco entrare in studio Federica Pellegrini e il marito, Matteo Giunta, che visibilmente emozionati hanno affermato: "Ci avete fatto piangere, la vostra deve essere una storia d’insegnamento, siete un esempio".