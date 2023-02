Domenica In, Elodie si presenta così: "Chiedo scusa, stanotte..."

12 febbraio 2023 a

C'è anche Elodie tra gli ospiti di Mara Venier nella puntata del 12 febbraio su Rai 1 di Domenica In. Qui la cantante, reduce dal Festival di Sanremo, ha mandato il pubblico in visibilio. Il motivo? L'artista si è presentata quasi del tutto afona dalla Venier. "Come stai?", ha chiesto la conduttrice mentre Elodie ha ironizzato: "Traumatizzata dalla vita. Chiedo scusa se ho importunato qualcuno stanotte, mi sono buttata sulla gente, non so…" ha aggiunto lasciando presagire che per lei non sono mancati i festeggiamenti.

Ma tornando seria Elodie ha raccontato qualcosa di più sulla sua vita privata: "Questo è un momento stupendo della mia vita, sono felicissima. Adesso che sono diventata donna sarà sempre più bello, dai trenta anni non vedo l’ora di averne quaranta e poi cinquanta".

Incalzata dalla Venier, la cantante ha spiegato il motivo dietro la sua rivelazione. "A venti anni ho sofferto come un cane, pure a dodici. Ora sono più consapevole e forte, questo intendevo". Che sia merito anche del nuovo compagno? Da mesi Elodie fa coppia fissa con Andrea Iannone. I due ormai non si nascondono più e l'artista ha anche ammesso potrebbe essere lui l'uomo giusto.