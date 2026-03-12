Libero logo
Enrica Bonaccorti, "Natale anche l'anno prossimo": l'ultima intervista con Mara Venier

di
giovedì 12 marzo 2026
Enrica Bonaccorti, "Natale anche l'anno prossimo": l'ultima intervista con Mara Venier

2' di lettura

"Non sono pessimista, voglio essere ottimista: la medicina è andata molto avanti in questo settore. Trasmetto leggerezza? Esternamente, dentro di me sono molto melanconica di natura": Enrica Bonaccorti, morta oggi a 76 anni, lo aveva detto in una delle sue ultime interviste in tv, nello studio di Mara Venier a Domenica In su Rai 1 lo scorso 4 gennaio. Parlando delle sue condizioni, aveva aggiunto: "Aspetto un incontro con il professor Tortora, devo capire cosa sia successo. Aspetto una risposta per capire cosa devo fare. Devo capire se questa brutta cosa che ho si è ridotta un po' o si è spostata. Per ora non si sa, lo sapremo a breve. Il professore mi dirà se devo riprendere terapie o se la malattia si è ridotta, se ha lasciato quella vena per cui non si può intervenire... Sono in un limbo". 

Aveva parlato, inoltre, delle attenzioni ricevute nell'ultimo periodo, da quando aveva deciso di rendere pubblica la diagnosi di tumore al pancreas: "Tutte queste attenzioni e questo affetto mi imbarazzano un po'. Questa situazione brutta mi ha portato alcune cose belle, come alcune amicizie che si erano un po' perse. Con te, Mara, con Renato Zero...". Quest'ultimo Natale la Bonaccorti l'aveva trascorso proprio insieme a Mara Venier, che quindi le aveva detto: "Festeggiamo insieme Natale anche l'anno prossimo". "Va bene, io ci sono. Speriamo", aveva risposto la collega. Dopo la drammatica notizia, la Venier ha voluto salutare l'amica con un messaggio di cordoglio e affetto: “Enrica mia, sarai sempre con me”.

