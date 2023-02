Sanremo 2023, Arisa accusa Amadeus: "Non lo fa da due anni"

12 febbraio 2023 a

a

a

Piccolo sfogo durante la puntata di domenica 12 febbraio di Amici di Maria De Filippi. Qui Arisa è stata chiamata a cantare "Let it be" dei Beatles insieme alle cantanti Angelina e Federica. Al termine dell'esibizione la giudice ha detto di sentirsi inferiore alle sue allieve. Una confessione che ha visto il pronto intervento della conduttrice che l'ha subito smentita.

"Libertè, egalitè e...". David Parenzo sbeffeggia la sinistra: un'imbarazzante ammissione

"Io davvero, a volte, mi sento sopravvalutata, non mi sento all’altezza. Sento di essere stata fortunata e basta", ha spiegato Arisa per poi lasciarsi andare a una stoccata: "Sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo". Un'uscita che non è piaciuta a Rudy Zerbi: "Si può esistere come artisti anche se non si va a Sanremo. Non vai a Sanremo? E ‘sti ca**i!".

"Che fine farà Coletta". Bomba-Fiorello a fine Sanremo: vertici Rai stravolti?

Quest'anno però l'artista si è esibita al fianco di Gianluca Grignani. I due si sono messi alla prova sulle note di Destinazione paradiso, il brano più celebre del cantautore milanese, presentato proprio al Festival di Sanremo nel 1995 nella categoria "Nuove proposte". Il duetto ha però scatenato l'ironia del web e non solo, tanto che Arisa ha confermato: "Abbiamo fatto un casino". E chissà, magari la loro performance rimarrà nella storia del festival.