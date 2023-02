Uomini e donne, "torta in faccia": Tina Cipollari scatena il caos

14 febbraio 2023 a

Caos a Uomini e donne: Tina Cipollari ha tirato una torta in faccia a Riccardo Guarnieri. All'inizio in realtà la nota opinionista del dating show di Canale 5 era indecisa tra lui e la sua storica nemica all'interno del programma, Gemma Galgani: “Questa torta serve a me, che al momento opportuno… Non so se tirarla in faccia a Gemma o a Riccardo".

Maria De Filippi però ha subito ripreso Tina, dicendo che sarebbe stato meglio non tirare la torta in faccia a nessuno: “A nessuno dei due”. Ma l’opinionista non l’ha ascoltata e dalle parole è passata ai fatti. Quindi si è alzata dalla sua seduta ed è andata a prendere la torta facendo preoccupare tutti, conduttrice compresa: “Non tirare la torta ti prego…”. La Cipollari, però, è rimasta ferma sulle sue posizioni continuando a dire di voler tirare la torta in faccia per forza a qualcuno.

E così Tina prima si è diretta da Riccardo Guarnieri, che è scappato. Poi ha cercato di tirarla ad Armando Incarnato, che se l’è data a gambe. Infine è stato poi il turno di Gemma, che ovviamente ha espresso tutto il suo disappunto: “Io l’ho già ricevuta a suo tempo… Sono terrorizzata”. Tina allora ha continuato a vagare per lo studio con la torta in mano. Alla fine il colpo di scena: la Cipollari ha buttato la torta in faccia a Riccardo, che poco prima aveva discusso con Ida Platano.