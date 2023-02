Uomini e Donne, cacciato da Maria De Filippi: finimondo in studio

05 febbraio 2023 a

a

a

Una puntata ricca di colpi di scena quella andata in onda su Canale 5. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, Maria De Filippi avrebbe cacciato un cavaliere. Secondo l'insider Lorenzo Pugnaloni si tratta di Biagio Di Maro. Il cavaliere campano avrebbe inizialmente dichiarato di voler uscire con Gabriella. Per questo, si è recato dietro le quinte a parlare con lei. Peccato però che poco dopo l'uomo abbia chiesto anche a un'altra dama di uscire.

"Se vuoi una telefonata, io...": De Filippi, la frase che stravolge tutto

Quanto basta alla conduttrice per perdere le staffe. Il motivo? La De Filippi crede che il cavaliere tenda a illudere le donne, mostrandosi inizialmente come il principe azzurro. "Se deve passare questo messaggio non ci sto", avrebbe sbottato il cavaliere per poi risedersi. Da qui la lezione della conduttrice: "Ma è meglio se va fuori visto che fuori è una persona meravigliosa".

Dramma a C'è Posta per Te: "Vincenzo morto nel sonno a 29 anni"

Che Biagio abbia preso la palla al balzo per abbandonare definitivamente lo studio? Chissà, non resta che attendere la prossima puntata. Certo è che la De Filippi non ha nascosto la sua contrarietà nell'atteggiamento di Di Maro. Atteggiamento a suo dire contraddittorio, che spesso tende a illudere le donne con cui vorrebbe iniziare una frequentazione all'interno del programma di Canale 5.