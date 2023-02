Uomini e Donne, De Filippi indignata: "Non mi risponde"

11 febbraio 2023 a

Si toglie qualche sassolino dalla scarpa Cristian Gallella. L'ex tronista di Uomini e Donne si lascia andare a un lungo sfogo su Instagram, dove spuntano pesanti accuse anche all’ex moglie Tara Gabrieletto, conosciuta proprio nel programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Sulla conduttrice si è soffermato l'uomo che oggi, a distanza di anni, ammette: "Per me Maria è stata una seconda mamma. Avevamo un rapporto stupendo che purtroppo si è compromesso per un errore non mio, che ho pagato però io in prima persona, nonostante fossi completamente all’oscuro di quanto accaduto. L’ho fatto per proteggere la persona che in quel momento avevo accanto, ma il mio rimpianto più grande è non avere più Maria come persona nella mia vita".

Tutto ha avuto inizio sette anni fa, quando Tara ha fatto da intermediaria per degli incontri fuori dalla trasmissione tra Lucas Peracchi e la sua ex corteggiatrice Giulia Carnevali. Una truffa ai danni del programma che ha indignato la De Filippi. Da quel giorno, dunque, Cristian e la conduttrice non si parlano più.

"Ho provato recentemente a contattarla tramite la redazione ma non ho ricevuto risposta. Vorrei solo avere la possibilità di parlarle come facevamo un tempo, per poterle spiegare tante cose, visto che non ne ho mai avuto l’opportunità". Gallella e la Gabrieletto si sono lasciati nel 2020. Cosa ci sia dietro è ancora un mistero, ma tanti accusano l'ex tronista di tradimenti.