Uomini e Donne, De Filippi asfalta la dama: "Stiamo andando oltre"

31 gennaio 2023 a

Caos nello studio di Uomini e donne, il dating show di Maria De Filippi su Canale 5. Protagonista della puntata Biagio Di Maro. La conduttrice ha mandato in onda una clip della scorsa registrazione, nella quale si vede il cavaliere campano che parla con una nuova dama, Clea. A quel punto la padrona di casa spiega che da parte di un'altra dama, Carla, è arrivata una richiesta ben precisa. Dopo aver trascorso una bella serata con Biagio, Carla ha chiesto a quest’ultimo di non raccontare nulla di quanto accaduto a Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Inizialmente Di Maro ha pensato che non volesse parlarne per senso del pudore. Alla fine, però, si è scoperto che Carla sarebbe ancora in contatto con il suo ex fidanzato perché lui vorrebbe riavere indietro le sue cose. “Lui associa il "non voler dire" all’esistenza nella vita di lei di questa persona. A quel punto, prende il numero di Clea e le telefona e Carla lo viene a sapere”, ha spiegato la De Filippi. Che poi ha aggiunto: "Tutte le volte Biagio e Carla hanno chiesto lo stesso albergo. Ieri sera, però, Biagio non ha voluto lo stesso albergo. E Carla ha saputo che lui ha accettato il numero di Clea. Per questo di notte, esattamente alle 2 e mezza, va a bussare nella stanza di Biagio, nella certezza che avrebbe trovato Clea. Ma no, non la trova. Non contenta, telefona anche a Clea. Questa cosa va avanti dalle 2 e mezza alle 5 di mattina. Tra Biagio e Clea non è successo niente. Clea viene interrogata da Carla”.

Dopo il racconto, tutti e tre i protagonisti di questa storia sono entrati in studio. A quel punto Carla ha iniziato a urlare, sfogandosi. Alla fine è la conduttrice che decide di mettere fine alla scena: "Sembra ci sia incompatibilità di carattere che dici Biagio? La reazione di lei è forte, ma dimostra che è rimasta male. Dopo questa scenata, mi sembra che stiamo andando oltre in tutti i sensi".