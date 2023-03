Pier Silvio Berlusconi, lettera choc sulla sua scrivania: "Fatela uscire da lì"

17 marzo 2023 a

"Fatela uscire, sono preoccupata per la sua salute": la mamma di Antonella Fiordelisi, concorrente del GfVip, ha scritto una lettera all'ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, esprimendo tutta la sua apprensione per la figlia. La gieffina sembrerebbe essere sempre più provata all'interno della casa e per questo la madre ha deciso di chiedere provvedimenti. E lo ha fatto con una lettera aperta pubblicata sul profilo Instagram della figlia.

A far esplodere la signora Milva sarebbero stata la lite con Orietta Berti nella scorsa puntata e l’elezione di Micol Incorvaia finalista. "Caro Piersilvio, sono una mamma preoccupata per la salute psico-fisica della propria figlia, entrata il 19 settembre nella Casa del GfVip, in qualità di schermitrice e modella - ha scritto la madre di Antonella -. Le vorrei far presente che il GfVip di quest’anno è stato caratterizzato, oltre che dalla volgarità, anche e soprattutto dalla crudeltà, e per crudeltà intendo non solo l’assoluta mancanza di empatia tra i concorrenti che spesso ha portato a manifestazioni di derisione e scherno (vogliamo chiamarlo bullismo?) anche nei confronti di mia figlia, ma soprattutto alla crudeltà avuta dagli autori (conduttore compreso) nel far sentire sbagliata una ragazza di 24 anni che quasi ogni puntata finiva in lacrime (video manent, come direbbe mia figlia)".

"Questi attacchi continui - ha continuato la signora - hanno portato come conseguenza a un odio social nei confronti di mia figlia veramente spropositato". Infine un'accusa contro il conduttore: "Invece di ammonire la Berti, cosa fa? Con un sorriso si rivolge ad Antonella: ‘Qualcuna ti ha spellata viva’, e mia figlia risponde: ‘Non so, spero non lo faccia mai nessuno’. Ecco, caro Piersilvio, credo che ieri sera si sia assistito ad una pagina veramente brutta di televisione e nel tentativo di raddrizzare il programma si infierisce su una ragazza che è sempre stata educata (Patrizia Rossetti, Gnocchi e tanti altri ne parlano solo bene) e che in piedi e composta in studio deve sorbire incredula tutto il veleno sputato dalla Berti con una tale ferocia e veemenza (la prego di rivedersi la puntata di ieri) che raramente si sono viste in tv".