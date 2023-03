Maria De Filippi: "Sente pressione sopra...". Proprio quello: caos in studio

23 marzo 2023 a

Maria De Filippi ha “bacchettato” Gianni Sperti nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne per aver messo troppa pressione su Gemma Galgani. Quest’ultima sta conoscendo da circa un mese il cavaliere Silvio, che vorrebbe trascorrere una notte insieme alla dama di Torino: “Io penso che questo sia il momento giusto - ha dichiarato in studio - un pomeriggio fantastico, i messaggi di stamattina altrettanto”.

Sperti è però abbastanza convinto che la Galgani in realtà non voglia andare oltre con il cavaliere e che non sia davvero interessata a lui. Quindi con insistenza ha fatto notare che dopo un mese di conoscenza Gemma dovrebbe sentire la voglia di avere qualcosa in più con Silvio. “Qui in studio parlavi quando lo facevi con tutte le persone che frequentavi”, le ha fatto notare l’opinionista di Uomini e Donne. La De Filippi è intervenuta per placarlo: “Gianni, le stai mettendo l’ansia da prestazione”.

“Sente una pressione di sopra, fissata sul calendario. Ci devono essere le condizioni prima”, ha aggiunto la padrona di casa. “Non posso fare a comando”, ha dichiarato la Galgani, che poi è stata messa alla prova dalla stessa De Filippi. Quest’ultima le ha chiesto se sente un trasporto che la porterebbe magari ad abbracciarlo: la dama ha risposto di sì e si è alzata per ballare abbracciata con Silvio.