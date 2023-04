Gerry Scotti, "come chiamano la Hunziker dietro le quinte di Striscia"

Roberto Tortora 03 aprile 2023 a

Via Francesca Manzini, dentro Michelle Hunziker. Striscia La Notizia è pronta a ripartire con il cambio della guardia femminile alla conduzione, al fianco di Gerry Scotti. Quest’ultimo si è concesso in un’intervista sul settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, dove ha confessato la sua gioia di essere nonno, un punto in comune con la Hunziker che lo è appena diventata, dopo il parto della figlia Aurora: "Ti cambiano la vita. Tutto quello che ho fatto nella carriera adesso ha ancora più senso. Michelle? È conduttrice, mamma, imprenditrice, fa programmi in Italia e all’estero, fa ginnastica, sport, è impegnata nel sociale. Ha tutto”. Gerry ha raccontato che Antonio Ricci ha affibbiato anche un soprannome alla collega, Turbo-Mich, proprio perché è iperattiva. Scotti ha ammesso, poi, di apprezzare molto Enrico Lucci e la sua sfrontatezza: “Vorrei avere la sua faccia tosta con i politici. Credo proprio che insieme con lui mi divertirei”.

"Fatti tragici, non è semplice lavorare": Striscia, il doloroso sfogo di Gerry Scotti

Il conduttore de Lo Show Dei Record ha confessato di avere anche lui dei momenti no nella vita, ma proprio la sua partner svizzera di Striscia riesce sempre a capirlo, basta un solo sguardo tra loro: “Lei, se il mio umore è nero, lo capisce già da come parcheggio. È iper-precisa. Vorrebbe rifare otto volte gli sketch e quando non le diamo retta se la prende un po’”. Per Michelle sarà la 19esima edizione consecutiva - con 1.269 puntate all’attivo - e l’ottava a Striscia insieme a Gerry Scotti. L’ex-conduttore di Chi Vuol Essere Milionario, invece, ha debuttato dietro il bancone più famoso d’Italia nel 1996 e ha condotto 495 puntate: sabato 8 aprile, quindi, taglierà il traguardo delle 500. Michelle e Gerry hanno debuttato insieme, invece, nella stagione 2015-2016 e, a oggi, hanno collezionato 276 puntate. Con ottimi ascolti. Insomma, vista la loro intesa sul lavoro e la loro amicizia nella vita, il nuovo corso del tg satirico promette di essere più spontaneo e divertente che mai.