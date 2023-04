Verissimo, rovinosa gaffe-Toffanin: cosa mostra sull'Isola (con Blasi in studio)

17 aprile 2023 a

Ilary Blasi è stata una delle protagoniste della puntata di Verissimo andata in onda domenica 16 aprile su Canale 5. Silvia Toffanin, sua amica e collega, nonché padrona di casa del programma, prima di iniziare con l'intervista ha chiarito che non ci sarebbero state domande sulla separazione da Francesco Totti perché "non è il momento". Dunque, si è parlato principalmente dell'Isola dei Famosi, che partirà questa sera su Canale 5.

Negli ultimi giorni, quando è stato ufficializzato il cast, è circolata la voce secondo cui qualche naufrago sarebbe stato “eliminato” dalla produzione poco prima di partire per l'Honduras al fine di rendere il reality di casa Mediaset meno trash. Durante la puntata di Verissimo andata in onda ieri, però, in una clip del backstage sarebbe comparso proprio uno di questi presunti naufraghi.

Il naufrago che non dovrebbe essere nel cast dell'Isola e che invece ieri è comparso a Verissimo è Gianmaria Sainato. Si tratta di un influencer ed ex concorrente di Riccanza. Di lui è stato detto che sarebbe saltato il suo contratto con Mediaset. Ora resta il mistero su cosa succederà. Sainato è stato reintegrato nel cast? Oppure, come suggerito da qualcuno, l'influencer partirà per l'Isola dopo qualche puntata? Se fosse vera quest'ultima ipotesi, Verissimo avrebbe fatto un gigantesco spoiler sul reality.