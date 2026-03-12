Ilary Blasi, "una promessa con Sal Da Vinci"

"Avrebbe dovuto essere presente alla festa di 18 anni di mia figlia Chanel, poi non c'è stata occasione": Ilary Blasi, intervistata dal settimanale Chi, lo ha detto a proposito del vincitore di Sanremo Sal Da Vinci, augurandosi che possa andare a cantare al suo matrimonio con Bastian Muller, in programma la primavera dell'anno prossimo. "A Battiti Live, la scorsa estate, gliel'ho ricordato e mi ha promesso di esserci per un altro evento. Quindi c'è una promessa", ha aggiunto la conduttrice.

La Blasi, che sta per partire con la nuova edizione del Grande Fratello Vip, avrà al suo fianco due opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Di quest'ultima in particolare la conduttrice ha detto: "Mi fa impazzire il suo umorismo cinico, mi diverte quando ‘inzuppa il biscotto' nelle storie. Se lo dovesse fare anche con me, mi divertirei ad ascoltarla". Anche la Lucarelli, proprio come lei, si sposerà l'anno prossimo con Lorenzo Biagiarelli. E sui rispettivi matrimoni e l'ipotesi di avere Sal Da Vinci come cantante, la Blasi ha ironizzato: "Si sposa nella primavera del 2027? Lo faremo insieme, così divideremo le spese e abbiamo anche già il cantante". Parlando del reality di Canale 5, invece, si è detta entusiasta di esserne di nuovo al timone. Inoltre, ha rivelato che a volte immagina anche di poter partecipare come concorrente: "Cosa farei? Vincerei, ovvio".