Maria De Filippi fermata da Mediaset, clamoroso stop per Uomini e Donne

Stop a sorpresa per Uomini e donne. Il dating show di Maria De Filippi non andrà in onda nel weekend che precede il ponte del 25 Aprile. In quei giorni, infatti, ci sarà un cambiamento nella programmazione di Canale 5. La trasmissione delle 14:45 sarà sospesa e al suo posto andrà in onda uno speciale dedicato ad Amici. Ma non è tutto, perché pare che il format di incontri di Mediaset rimarrà in stand by per alcuni giorni a causa delle festività.

Uomini e donne, quindi, andrà in onda con l'ultima puntata settimanale giovedì 20 aprile e poi, dopo un lungo stop, tornerà in palinsesto a partire da mercoledì 26 aprile. Venerdì 21 aprile, al posto del dating show, andrà in onda uno speciale dedicato ad Amici - Il Serale. Non è la prima volta che uno speciale di Amici prende il posto di Uomini e donne. È già successo lo scorso marzo.

Palinsesto rivoluzionato, invece, nei giorni di lunedì 24 e martedì 25 aprile. Per via delle festività, Mediaset ha deciso di cambiare la programmazione. Al posto di Uomini e Donne andranno in onda due episodi della serie "Inga Lindstrom" e "Rosamunde Pilcher", mentre a seguire rimane confermato il daytime di Amici. Il palinsesto provvisorio è visionabile sul sito di Mediaset. Confermata, inoltre, la data dell'ultima puntata di questa stagione di Uomini e donne, che poi si fermerà per l'estate. I tronisti dovranno scegliere entro il 31 maggio.