Cristina Scuccia, dramma all'Isola: "Mi sto spegnendo", com'è ridotta

Dopo una sola settimana in Honduras, Cristina Scuccia appare in crisi nera. L'ex suora, una delle protagoniste più attese dell'Isola dei famosi - il reality in onda su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi - sta vivendo giorni difficili. In primis per le liti con Nathalie Caldonazzo, sulle quali la Blasi ha indagato nel corso dell'ultima diretta dell'Isola, lunedì 24 aprile.

"Avevo sottovalutato tante cose, la convivenza sull'Isola è tosta", ammette Cristina Scuccia parlando con la Blasi. Dunque la conduttrice le ha ricordato come in convento fosse la condivisione al centro della sua esistenza, ma l'ex suora ha risposto spiegando che le due realtà non sono paragonabili: "Però in convento si tendeva tutte a un bene soltanto, qui ognuno fa il proprio percorso". E ancora: "Quindi vedi che c'è chi la vive come un'esperienza anche spirituale e chi la vive come su un vero e proprio palcoscenico e questo mi fa sentire un pesce fuor d'acqua", ammette la ragazza siciliana.

Insomma, Cristina Scuccia sta crollando. E lo ammette: "Sinceramente mi sto spegnendo", ha sottolineato. "Non si tratta della fame o del caldo, ma di trovare il linguaggio giusto per entrare in empatia con tutti, perché basta poco e qui si accendono le micce. Non si può parlare che vieni aggredita e questo mi fa stare molto male", si è sfogata. Parole pesantissime e che potrebbero anche far pensare a un ritiro molto anticipato dall'Isola dei Famosi, reality che per Cristina Scuccia sta diventando un incubo a tempo record.