Maria De Filippi, Wax sbotta: "Non sapete un ca**o", caos in casetta

Caos nella casetta di Amici: a scatenarlo è stato il momento delle pagelle dei giornalisti. Di fronte ai commenti sulle esibizioni della scorsa puntata, Wax - cantante del team Todaro-Arisa - ha perso le staffe. Non è la prima volta che succede. Solo che in questo caso il giovane è anche scoppiato a piangere. E il motivo è rappresentato da un articolo di una giornalista del Corriere della Sera. Wax non sarebbe riuscito a digerire di essere stato definito “bulletto” e “stonatello”.

“Ditemi come ca**o devo rispondere a queste cose. Ma loro sono più maleducati a sminuirmi in questo modo. Il mio mandare a fan***o non significa niente in confronto a queste parole. Non sapete un ca**o della mia vita”, si è sfogato l'allievo. A un certo punto allora è intervenuta Maria De Filippi, che ha provato a calmarlo. A far stare male il cantante è soprattutto un brano che lui ha portato nella puntata del Serale di sabato scorso. Qualcosa della vita di Wax non sarebbe uscito fuori nel programma.

“Perché scrivono certe cose? Perché non sanno niente. Questo lo capisco. Capisco anche che tu invece lo sai. Ho capito la reazione e capisco che toccano un argomento per te importante - ha detto la conduttrice all'allievo -. Non sanno niente della tua vita, di cosa sei tu, se un argomento per te è delicato. Guardano e commentano. È un po’ il gioco del rovescio della medaglia. Quando tu scegli di cantare pubblicamente consenti a tutti di dire qualcosa. Tieni a mente che per te quelle barre hanno un senso e che dare una rosa per te ha un significato”. Poi però quando la De Filippi ha provato a far aprire Wax, lui ha preferito non rivelare nulla.