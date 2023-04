Cristina Scuccia? "Pare che con Asia Argento...": voci fuori controllo all'Isola

29 aprile 2023 a

a

a

Tam tam impazzito sull'Isola dei famosi: in Honduras è sbarcata Asia Argento, sorella minore (invero molto, ma molto più famosa) della concorrente Fiore, figlia primogenita del grande regista Dario Argento). Secondo molti, l'attrice e regista sarebbe pronta a "ribaltare" il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, diventandone non una semplice "ospite" estemporanea, ma una naufraga in tutto e pr tutto.

"Mi sto spegnendo". Dramma-Cristina Scuccia all'Isola, com'è ridotta: inquietante

Ad annunciare lo sbarco è stato il profilo social ufficiale dello show Mediaset, che nelle ultime ore è stato travolto dalla polemica interna che sarebbe nata tra Ilary e l'opinionista in studio Enrico Papi. La conduttrice l'avrebbe giudicato "troppo invadente" e avrebbe chiesto ai piani alti di Cologno Monzese di rimetterlo in riga. Addirittura, si è parlato di un siluramento di Papi, che lo stesso ha però fermamente smentito.





"Ha lasciato il velo perché...": Luxuria, bomba atomica su Cristina Scuccia

"Asia Argento sbarca in Honduras per fare una sorpresa a sua sorella Fiore e a tutti gli altri naufraghi - si legge sul profilo dell'Isola -. L'appuntamento è per martedì 2 maggio su Canale 5, sarà una puntata scoppiettante". Bastano queste poche righe per scatenare, su Instagram e su Twitter, un tam tam impazzito. Asia Argento, animo ribelle e indipendente e lingua tagliente, ha fama di "mina vagante": un profilo perfetto per gettare pepe tra i concorrenti. Sarebbe interessante, sottolinea più di un telespettatore, un confronto diretto tra la trasgressiva attrice e la ex suor Cristina Scuccia. Due modelli di vita diametralmente opposti: questa sì una garanzia di fuochi d'artificio.

Cristina Scuccia ancora vergine? "Con i miei ragazzi, la sera...": tsunami a Mediaset