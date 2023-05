Sonia Bruganelli silurata? E al suo posto... Mediaset, tam-tam impazzito

01 maggio 2023 a

a

a

Sonia Bruganelli sostituita? Per la moglie di Paolo Bonolis l'avventura come opinionista del Grande Fratello Vip potrebbe finire qui. Quella appena conclusa, stando ad Alberto Dandolo, potrebbe essere stata l'ultima edizione per la Bruganelli. Al suo posto? Giulia Salemi. Una sostituzione, quella con l'influencer, che l'imprenditrice non avrebbe mandato giù. Secondo Dagospia la Bruganelli si sarebbe irritata e non poco.

Pazzesco: con chi si presenta in studio Sonia Bruganelli, è crisi con Bonolis? Scoop-Toffanin

Ma non solo per l'eventuale messa alla porta. Quello tra Dago e la moglie di Bonolis è il secondo scontro. Dopo il retroscena lanciato da Roberto D'Agostino sulla separazione tra la Bruganelli e il marito (smentita dai diretti interessati), l'imprenditrice torna a replicare. "Ma da quando - rilancia la notizia sul Gf Vip - vi interessa quello che accadrà nella mia vita?".

"Non si possono separare perché...": esplode l'ira della Bruganelli

Intanto tra le voci che riguardano il Gf a guida Alfonso Signorini c'è quella di un cambio radicale per l'edizione 2023/2024. Si mormora che ci potrebbe essere un ritorno alle origini, vale a dire che si potrebbe tornare a puntare sui concorrenti Nip e non Vip. E chissà, magari anche nuove opinioniste.