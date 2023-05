Asia Argento, Fiore e... "Chi è la loro cugina": una bomba su Mediaset

05 maggio 2023 a

Pillole di gossip piccantissime dall'Isola dei famosi. La rubrica di Dagospia curata dall'esperto di pettegolezzi Ivan Rota si concentra sulle voci di corridoio dalle calde spiagge dell'Honduras. Si parte con la tormentata, litigarella liaison tra Alessandro Cecchi Paone e il giovane Simone Antolini. Il ragazzo, si legge nell'indiscreto, "sarebbe diventato padre della bimba durante una relazione avuta 4 anni fa con una ragazza problematica". Il fidanzato del celebre giornalista e opinionista, sottolinea Rota, preferisce non dire niente: "Parlerò di lei in seguito e ne dirò la vera identità". Tuttavia, "un grande amico della coppia dà la conferma: la piccola è anche stata ospite nella villa di Cecchi Paone sulla costiera amalfitana".

Ad agitare le acque già turbolente del reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5 ci ha pensato anche Asia Argento, carattere fumantino, sbarcata come ospite della sorella Fiore Argento, concorrente naufraga in piena regola. Il loro però non sarebbe l'unico grado di parentela tra i protagonisti dello show Mediaset. "All'Isola ci sono due cugine", assicura Rota, e a rivelarlo "è stata Nathaly Caldonazzo che nel momento in cui doveva salvare qualcuno ha scelto Fiore Argento e uno dei motivi è stato proprio il loro grado di parentela". Boom.

Si chiude con il presunto scontro tra la Blasi e il commentatore Enrico Papi, che la conduttrice avrebbe giudicato un po' troppo invadente. Vladimir Luxuria, collega di Papi, sul tema glissa ricordando le voci di dissapori già sorte nei mesi scorsi su Ilary e l'inviato Alvin. "Se sostituiranno Papi con Bastian (il nuovo amore della Blasi)? No, quello è stato Totti che ha subito la sostituzione", è il veleno nella coda della ex ex parlamentare di Rifondazione.