Asia Argento furibonda all'Isola: "Incazz***? Ma come si fa?", imbarazzo-Blasi

Roberto Tortora 04 maggio 2023 a

Per sopperire alla sofferenza da fame e stenti che la vita sulle spiagge dell’Honduras offre all’’Isola dei Famosi, non c’è niente di meglio che il conforto di una sorella. E se la sorella è Asia Argento, allora lo show è completo. La figlia del re dell’horror italiano è approdata in America Centrale per dar forza morale alla sorella Fiore. Asia si è tuffata dall’elicottero come un concorrente ed ha raggiunto a nuoto la spiaggia. A un certo punto la stessa Fiore è stata invitata a raggiungere la riva, dove ha trovato una foto che la ritrae da bambina insieme alle sue due sorelle. Ed ecco il video-messaggio di Asia. Quest’ultima ha ricordato i momenti difficili, quelli in cui hanno dovuto affrontare la perdita della loro sorella.

Subito dopo, Ilary ha sottolineato che in quel periodo fu Fiore a prendersi cura di Asia, oggi invece è il contrario. La naufraga ha così speso bellissime parole nei confronti della sorella: “Lei è mamma di due bellissimi bambini e quindi è diventata materna anche nei miei confronti. Io la amo tantissimo, questo è un regalo che mi dà una grande forza. Ti ringrazio con tutto il cuore, ti amo sorella”. A quel punto Asia si è avvicinata fisicamente a Fiore ed è partito un lungo abbraccio delle Argento commovente: “Siete bellissime”, ha commentato Vladimir Luxuria. L’attrice è rimasta una notte con i naufraghi e, dopo una prova ricompensa in mare, ha raggiunto gli altri concorrenti alla Palapa. Lì si è soffermata sul litigio tra la sorella ed Helena Prestes ed altre compagne d’avventura, che ha costretto Fiore a chiedere di cambiare Tribù. Così Asia: “C’è questo desiderio di protagonismo che è asfissiante. Questo è pure pericoloso, è il mio punto di vista.

No Helena non l’ha fatto apposta a buttare il masso. Stava cercando di far vedere che fa. Le avevo detto di aspettare e lei invece lanciava”. L’attrice ne ha poi avute per tutti, compresa Helena: “No, non sono inca***ta, no. Come si fa a giudicare questi poveri cristi che non mangiano? Qua gli istinti sono andati fuori controllo. Non dormire, non mangiare… puzzano come capre! Voglio dire, dopo un po’ si sente. Dovrei viverlo per vedere fino a che punto reggerei io. Allo stesso tempo penso che tu Helena abbia esagerato, alzando i toni. Hai sbroccato perché sei giovane, ma io direi abbassiamo i toni amica mia”. L’attrice ha bacchettato anche la sorella: “Non ti preoccupare che farò una bella lezione anche a lei. Vengo qua come una giudice di pace”. Dopo di che, Asia ha dato una lezione a chi non fa nulla per aiutare nelle attività di gruppo e in particolare a Luca: “Tu con la fascetta datti da fare”. Asia ha, infine, ripreso sua sorella Fiore: ” Tu devi essere più forte degli umori di una giovane femmina!”. Il pubblico di Canale 5 ha apprezzato molto l’ingresso dirompente di Asia Argento e sono tanti i telespettatori che ora chiedono di averla come una nuova naufraga di questa edizione.