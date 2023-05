Cecchi Paone "è una persona orrenda. Molti lo pensano, io...": chi lo distrugge

12 maggio 2023 a

Marina La Rosa si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Oggetto del suo sfogo, ancora una volta, Alessandro Cecchi Paone. L'ex vincitrice del Grande Fratello e partecipante dell'Isola dei Famosi, ha pubblicato un lungo post su Instagram, per rispondere alle polemiche di chi l'aveva attaccata per i commenti alquanto schietti contro alcuni degli attuali naufraghi. "Ho scritto due cose su Twitter (che poi non è un social che frequento) e sono subito diventata quella cattiva ingiusta e, tanto per cambiare, str***a", ha esordito per poi tornare ad attaccare: "E invece voglio invitarvi a cambiare prospettiva, punti di vista. Paone, ad esempio, trovo sia una persona orrenda. La differenza è che molti lo pensano io invece lo dico".

Seguendo la diretta del reality condotto da Ilary Blasi, La Rosa non ci era andata per il sottile: "Corsi e ricorsi... Che tristezza però farsi notare unicamente per le proteste. Ah già... D’altronde non avrebbe nient’altro per cui far parlare di sé. Povero Paone". Il giornalista se l'era presa con la produzione che aveva deciso di dividerlo dal suo Simone.

Ma Paone non è l'unica "vittima" dell'ex gieffina. Quasi in contemporanea, ecco arrivato l'affondo su Nathaly Caldonazzo. La naufraga ha infatti accusato un malore. "Di lei - tuonava La Rosa - restano solo le ossa. Anzi no, le ossa e le protesi".