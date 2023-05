Daniele Dal Moro, raptus con Oriana Marzoli: sfogo e insulti, sospeso

26 maggio 2023 a

Daniele Dal Moro è stato sospeso da Twitter. Al momento non è noto se si tratta di un ban temporaneo o permanente, fatto sta che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha commesso un errore sciocco: i panni sporchi non si lavano sui social, soprattutto se poi si viene a confronto con gente come Alessandro Rosica, che vive di gossip becero, insulti e offese. Tra Dal Moro e il gossiparo sono infatti volate parole grosse e l’ex gieffino è stato sospeso a causa delle segnalazioni.

A scatenare la sua ira è il fatto che alcuni utenti continuano a essere ossessionati dalla coppia con Oriana Marzoli, nel bene e soprattutto nel male. Non passa giorno senza che uno dei due riceva segnalazioni con lo scopo di creare problemi e innescare litigi. La venezuelana ha dimostrato più volte di essere sensibile alle critiche e soprattutto di essere facilmente influenzabile, facendo leva sulle sue insicurezze. Sorprende però che due persone di oltre 30 anni si facciano condizionare nella loro vita privata da perfetti sconosciuti.

Stavolta il caos è nato da alcuni like che Dal Moro ha lasciato su Instagram a una ragazza: like prontamente segnalati alla Marzoli, che a quanto pare ha avuto una discussione a riguardo con il fidanzato. Quest’ultimo si è lasciato andare a un duro sfogo su Twitter, dopodiché sono volati insulti con Rosica che probabilmente sono stati fatali per la sospensione.