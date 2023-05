Arisa, addio Amici? Faccia a faccia con De Filippi: "Una sola condizione"

26 maggio 2023 a

Ogni anno è sempre la stessa storia: non appena un’edizione di Amici si conclude, subito si inizia a parlare della prossima e soprattutto del cast dei professori. Gli ultimi rumors danno Raimondo Todaro in uscita per via dei presunti cattivi rapporti con Maria De Filippi, mentre è incerto il futuro nella trasmissione di Arisa. La cantante potrebbe lasciare per tornare a occuparsi della sua carriera.

“Sto aspettando di parlare con loro - ha dichiarato a Diva e Donna - perché bisogna che troviamo una modalità per collaborare, se loro mi vogliono ancora, facendo in modo che io possa fare anche le mie cose. Questo talent mi dà sempre tantissimo. Adoro stare lì, però la mia vita non si può fermare lì”. Insomma, la sensazione è che non sia semplice rivedere Arisa nel ruolo di coach di canto, dato che i prof di Amici devono stare a Roma ed essere disponibili per seguire i ragazzi.

“Non so cosa mi dirà Maria De Filippi - ha aggiunto la cantante - so però che mi ha dimostrato di essere una persona di una umanità straordinaria, unica al mondo. Mi piacerebbe passare più tempo con lei, parlarle. Ogni volta che riusciamo a farlo fatico a sostenere la sua presenza. Sono in soggezione perché lei davvero è importantissima per me”.