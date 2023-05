Maria De Filippi? "Come parlare con Dio": quelle parole impensabili

29 maggio 2023 a

Isobel Kinnear è stata una delle grandi protagoniste della ventiduesima edizione di Amici. Pur non avendo ottenuto la vittoria finale, la ballerina australiana si è fatta notare all’interno del talent per il talento e anche per l’allegria e la simpatia. Dopo essere stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Isobel ha rilasciato un’intervista anche a SuperGuidaTv in cui ha ripercorso la sua esperienza ad Amici.

Non solo, perché la ballerina ha parlato anche delle persone più importanti che ha conosciuto ad Amici: una è Giovanni Cricca, con il quale è nato un feeling particolare che potrebbe continuare anche fuori; l’altra è Maria De Filippi, sempre abile a lasciare il segno. In particolare Isobel ha spiegato quanto è stata importante la conduttrice nel momento in cui si è fatta male al collo. “Farsi male è una cosa difficile da accettare - ha dichiarato - soprattutto quando avrei dovuto spingere con gli allenamenti e non riuscivo a farlo, per me era difficile accettare questo”.

“Anche il cambio di mentalità - ha proseguito - per me è stata una nuova sfida, una motivazione in più, una grande opportunità. Il momento più bello, beh non saprei, ogni giorno c’era qualcosa di bello: una sorpresa, una opportunità. Se proprio devo scegliere, allora ti direi la prima conversazione con Maria De Filippi. Lei è speciale, parlare con Maria è come parlare con Dio”.