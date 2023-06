Alessandra Drusian, urla disperate e malore: portata via in spalla in diretta

06 giugno 2023 a

Dalla prova di coraggio a momenti di puro terrore in pochi attimi. È ciò che è capitato ad Alessandra Drusian, il lato femminile dei Jalisse e concorrente dell’Isola dei Famosi insieme al marito Fabio. Il tutto, scatenando il panico anche sui social. Panico è la parola chiave, perché un vero e proprio attacco ha colto la Drusian nel momento in cui avrebbe dovuto affrontare la sfida di apnea con Cristina Scuccia per accedere al televoto flash.

Mentre l’ex-suora è andata dritta fino a vincere la prova, Alessandra si è bloccata e ha iniziato a urlare disperata: “Ho paura”. Una scena preoccupante e che aveva fatto scattare nel marito Fabio la volontà di soccorrerla. Alvin, però, lo ha bloccato e ha preso tra le braccia la donna che, nel frattempo, continuava a urlare. Per fortuna, il tutto si è risolto in pochi attimi e lo stesso Alvin ha chiarito: “È andata in ansia, perché non toccava, ma sta bene. Ora le diamo un goccio d'acqua. È più un attacco d’ansia che paura per ciò che è successo davvero”. Alla fine, l’episodio ha chiarito una fobia forte della Drusian, cioè quella dell’acqua alta. Calmatesi, invece “le acque” dell’ansia, dopo poco Alessandra è stata inquadrata nuovamente, stavolta sorridente e tranquilla, ed ha rassicurato tutti, specialmente la figlia Angelica che era presente in studio come ospite.

Nel frattempo, spietata e insensibile all’accaduto, la sfidante Cristina Scuccia ha sostenuto la prova senza fermarsi un attimo per via di ciò che stava accadendo, e ha concluso la prova in carrozza, andando a vincere. Un comportamento che non è piaciuto a molti, soprattutto a Corinne Clery, che tempo fa ha vissuto un momento simile in Honduras, svenendo per una prova difficile da sostenere. L’attrice ritiene che la Scuccia voglia apparire più buona di quella che in realtà è e lo avrebbe dimostrato ignorando il malessere della sua avversaria e sostenendo la prova come se nulla fosse successo.