Cristina Scuccia vuota il sacco: "Non vedo l'ora di...", il suo amore segreto

"Mi manca tutto, anche i momenti più semplici, quando siamo così che mi guarda e ride e gli occhi diventano a mandorla": Cristina Scuccia si è confessata con Pamela Camassa all'Isola dei famosi, parlando della sua metà. "Io odiavo questa persona ma, un giorno, abbiamo iniziato a parlare e da lì ci siamo subito trovati", ha poi aggiunto l'ex suora.

A un certo punto Pamela le ha chiesto: "Ma vi siete già detti 'ti amo'?". E la cantante ha annuito sorridendo. Poi ha aggiunto: "Spero mi mandi qualche segnale". In un secondo momento, durante un confessionale, Cristina è tornata a parlare della sua fiamma. Anzi, rivolgendosi proprio a lei, ha detto: "Ciao amore come stai? Spero tu abbia smesso di piangere perché l'ultima volta non ci siamo lasciati benissimo, però, ecco, io sono arrivata quasi alla fine di questa esperienza e non vedo l'ora di vederti". "Io sono molto dura, ad esempio, anche per dire 'ti voglio bene', ci metto tanto tempo - ha proseguito la Scuccia - e quindi se mi sono dichiarata è perché l'ho sentito davvero".

Il reality condotto da Ilary Blasi intanto si avvicina al momento finale: lunedì 19 giugno andrà in onda l'ultima puntata del programma di Canale 5, mentre questa sera, venerdì 16 giugno, si recupererà la semifinale non trasmessa lunedì scorso a causa del lutto per la morte di Silvio Berlusconi. I naufraghi ancora in gioco stanno tirando le somme dei propri percorsi e cominciano a pensare a ciò che li aspetterà una volta rientrati in Italia.