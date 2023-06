Ilary Blasi, "così fi***a?". Come la beccano dietro le quinte a Mediaset

17 giugno 2023 a

Una bella pennichella per Ilary Blasi. Chi dorme non piglia pesci, recita il proverbio, ma fortunatamente per lei la conduttrice dell'Isola dei famosi non è chiamata a procacciarsi il cibo nelle calde acque dell'Honduras, a differenza dei naufraghi dell'adventure reality di Canale 5. La stagione dello show non è delle più fortunate o memorabili: rinunce in serie fin dalle prime puntate, ascolti tiepidini, nessun vero personaggio che "buca" lo schermo se non quello della classica figura del "cattivo" di turno, identificato da molti con la polemica Helena Prestes, modella brasiliana che passa ora per villain ora per vittima sacrificale del gruppo.

Qualcuno, a casa, giudica soporifero lo sviluppo della "trama"dell'Isola, e sarà per questo (o per la stanchezza della settimana) che la Blasi si è assopita in auto. Sulle stories della sua pagina Instagram, ecco allora il video-sfottò girato dagli amici che erano con lei sulla vettura.

Faccia stanca, capelli raccolti, struccata, appoggiata al finestrino, I'ex moglie di Francesco Totti, da qualche mese felice accanto a Bastian Muller, se la dorme per qualche minuto prima della diretta del venerdì sera. "Ma come è possibile che sia fi***a anche quando dorme? È davvero una cosa incredibile", si chiede la voce fuori campo. Difficile sostenere il contrario, nonostante tutto.