Ballando, Milly Carlucci smentisce Selvaggia Lucarelli: "Si dicono tante cose..."

Milly Carlucci smentisce Selvaggia Lucarelli. "La giuria di Ballando con le Stelle? Di questo si parlerà a settembre e non adesso. Prima chiudiamo il cast, chiuso il cast parleremo di giuria", ha spiegato in un'intervista a Davidemaggio.it. Quando il giornalista le ha fatto notare che la Lucarelli ha detto di essere stata riconfermata, la conduttrice ha puntualizzato: "Adesso è un momento in cui si dicono tante cose. Però ripeto prima cast e poi il resto".

La Lucarelli aveva detto di essere stata riconfermata in un'intervista di qualche tempo fa al settimanale Chi: "Vedrò Milly prossimamente. Ho letto quello che dicono e mi spiace che abbiano detto che sono stata cacciata. Non è vero, mi hanno confermata quando ancora c’era il programma in onda“. Parlando del cast, poi, la Carlucci ha rivelato: "Il cast deriverà anche dal budget che ci affideranno che adesso non è ancora stato deciso. Stiamo avendo tantissimi contatti, tante persone straordinarie ci hanno detto di sì però bisogna vedere se abbiamo il denaro per chiudere quel certo gruppo di persone“.

Infine, parlando della riconferma di Ballando nei palinsesti Rai, la presentatrice ha detto entusiasta: "Ballando con le Stelle c’è. Adesso dobbiamo essere una certezza anche per solidità di ascolti, di piacere della gente di seguirci. Dobbiamo rinnovare il nostro patto di amicizia con il pubblico di Rai 1".