Luisella Costamagna, "nuovo programma: chi sfida". Rischia grosso

Chissà. forse Luisella Costamagna ci ha preso gusto. Dopo Ballando con le stelle, a cui ha partecipato tra mille polemiche, danzando, infortunandosi e vincendo (clamorosamente) nella finalissima, l'ex spalla di Michele Santoro si prepara a tornare in palinsesto e al suo tradizionale ruolo di giornalista e conduttrice. Nei palinsesti della prossima stagione della Rai, i vertici di viale Mazzini le hanno cucito addosso un nuovo programma, dall'evocativo titolo Tango (appunto...), lunedì sera in seconda serata su Rai 2. Di fatto, incrocerà share e ascolta con la seconda parte di Quarta repubblica, ormai tradizionale talk politico a guida Nicola Porro su Rete 4. Sfida senz'altro suggestiva.

Sempre Marco Castoro, firma di Leggo specializzata in tutto quello che riguarda il mondo della televisione (e i suoi corridoi), una volta appurato l'addio alla tv pubblica di Bianca Berlinguer e del suo CartaBianca sottolinea come su Rai 3 si aprirà la corsa alla sostituzione della Zarina. Non sarà facile, perché il programma andato in onda ininterrottamente dal 2016 al 2023 la scorsa e ultima puntata ha segnato il record di ascolti della stagione, con il 9,6% di share. Forse perché i telespettatori già immaginavano un addio ufficiale che però non c'è stato.

Il martedì sera di Rai 3 dovrebbe andare alla fine a Monica Giandotti, anche se circolano i nomi della stessa Costamagna e di Peter Gomez, direttore del Fattoquotidiano.it e già rodato in tv dalla conduzione di La confessione sul Nove. Di sicuro, scrive sempre Castoro, la Giandotti lascerà la conduzione di Agorà (che era già stata della Costamagna...) a Roberto Inciocchi, ex SkyTg24, e si sposterà al sabato pomeriggio con un nuovo programma su Rai 2, Poster. Un bel giro di valzer, insomma, non solo per Luisella.