Selvaggia Lucarelli, fucilata a Luca Bizzarri: "Finché non ci scappa il morto"

Volano stracci tra Selvaggia Lucarelli e Luca Bizzarri. Al centro il dramma avvenuto a Castel Palocco, dove un suv noleggiato da cinque youtuber ha travolto un'auto e ucciso un bambino di cinque anni."L’altezza dalla quale si giudica chi sbaglia, chi per stupidità rovina le vite altrui e la sua. Quell’altezza, sono felice di non averla, di non potermela permettere, conscio di aver avuto, qualche volta, c***. Beati quelli che non hanno mai corso quel rischio", ha cinguettato il comico scatenando la reazione della giurata di Ballando con le Stelle.

"Non capire la differenza tra commettere una caz***a (succede) e adottare le caz***e pericolose per sé e per gli altri come stile di vita nonché come fonte di reddito continuativa. Finché non ci scappa il morto. Ce ne vuole eh", ha a sua volta risposto la Lucarelli.

Dal tweet di Bizzarri, infatti, pareva che il conduttore genovese giustificasse i cinque ragazzi. Ma, all'accusa, ha affermato: "Non capire una frase scritta in italiano in cui non si parla di ‘commettere caz***e’ ma solo del non volere essere parte di un’orda giudicante che si autoassolve dal piedistallo dei giusti. Ce ne vuole eh". Insomma, Bizzarri non voleva giustificare i cinque.