Anastasia Kuzmina: "Traumatico, spero di no". Bomba su Biagiarelli

Pochi mesi fa, Selvaggia Lucarelli aveva imbastito una guerra social contro Ballando con le stelle, il talent vip di Rai 1 condotto da Milly Carlucci di cui era (contestatissima) giudice. Dalla vittoria finale di Luisella Costamagna ai buchi neri del regolamento, dalla presunta irregolarità del televoto fino, non ultimo, alla polemica per il trattamento ricevuto dal fidanzato Lorenzo Biagiarelli, al quale i colleghi giudici non avevano riservato alcun trattamento di favore e dai quali anzi, questa la tesi della giornalista del Fatto quotidiano, era stato letteralmente penalizzato.

Ora, con la prossima stagione dello show già alle porte, è la ballerina Anastasia Kuzmina a riaccendere il caso, con parole sibilline che (forse) non faranno piacere né allo chef, volto noto accanto ad Antonella Clerici a E' sempre mezzogiorno, né alla stessa Lucarelli.

Nel tradizionale "box domande" sul proprio profilo Instagram, la ballerina e coreografa ucraina, abbinata a Biagiarelli, ha ammesso che non tutto nel corso della scorsa edizione, è andato per il verso giusto. E che anzi per lei si è trattato di un vero e proprio incubo.

A Ballando da 10 ben 10 anni, la Kuzmina non si sbilancia sulla propria partecipazione allo show tra pochi mesi ma assicura che nel caso la Carlucci le chiedesse di rimanere, lei risponderebbe senza esitazione "sì". "Girano tante voci, io spero in un qualcuno di speciale - prosegue nelle Stories, parlando del possibile vip al quale verrebbe accoppiata -. Vorrei mi rimanesse impresso in maniera positiva, l’esperienza dell’anno scorso è stata molto negativa e a tratti traumatica".

Non è chiaro se per colpa delle stroncature ricevute dalla giuria, anche al di là degli effettivi demeriti del suo partner, o se proprio per il clima infernale scatenato in studio e fuori dalla piccatissima Selvaggia.