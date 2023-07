Maria De Filippi, "chiudetela": Mediaset, mossa senza precedenti

19 luglio 2023 a

a

a

La defenestrazione di Barbara D'Urso è stata un innegabile choc per molti telespettatori di Canale 5. Talmente grande da provocare la reazione comprensibilmente piccata contro Pier Silvio Berlusconi della stessa ormai ex conduttrice di Pomeriggio 5, ma pure quella dei suoi fan che hanno finito per prendersela addirittura con Maria De Filippi.

"Tutte e due". Colpaccio di Pier Silvio Berlusconi: chi porta a Mediaset





Al posto di Carmelita, nel pomeriggio di Canale 5, troverà posto Myrta Merlino, neo-acquisto di pregio di Cologno Monzese strappata a Urbano Cairo e ai palinsesti di La7. Il suo programma-contenitore finirà anche online in streaming su Mediaset Infinity. Ma non è questo il punto. Sui social, infatti, molti stanno criticando la De Filippi, la Queen Mary di Mediaset. Il motivo? Presto detto: nella crociata di Pier Silvio contro la tv trash, che ha identificato proprio la D'Urso come massima esponente (nonostante le vivaci proteste della stessa), dovrebbe venire inclusa secondo i critici anche la De Filippi.

"Non ti viene in mente?": la lettera al veleno per Pier Silvio Berlusconi è un caso



C'è chi chiede, per esempio, una misura estrema: "Dopo l’addio di Barbara d’Urso, Pier Silvio deve procedere con la chiusura di Uomini e donne". Si chiede a Pier Silvio di "prendere provvedimenti", puntando il dito non solo contro Tina Cipollari e Gemma Galgani, ma anche contro alcune derive più "becere" di Amici e sullo show delle corna, Temptation Island, che Maria De Filippi non conduce ma che produce con la sua Fascino. Peraltro, con grandi risultati di ascolto. E forse, alla fine, il punto è tutto qui.