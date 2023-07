Maria De Filippi, l'ora delle decisioni: "Chi può riportare in tv", tam-tam impazzito

19 luglio 2023 a

A luglio la televisione è "in pausa". Ma dietro le quinte è tutto un gran lavorio in vista della prossima stagione. E Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, ovviamente non fa eccezione.

E sul dating-show, ora, circolano alcune croccanti indiscrezioni: potrebbe infatti tornare in studio una delle assolute protagoniste del trono-over di Uomini e Donne. Chi? Presto detto: la mitica Pinuccia.

Da par suo, Pinuccia non nasconde di desiderare ardentemente il ritorno in televisione: "Voglio tornare quanto prima!", ha recentemente fatto sapere con quello che sembra un appello in tutto e per tutto alla De Filippi.

Ora l'ultima parola spetta proprio a Maria, che dovrà decidere se reintegrarla nel cast della trasmissione di Canale 5. Il tutto tenendo conto però della nuova linea editoriale imposta da Pier Silvio Berlusconi al Biscione, con una netta riduzione di tutto ciò che è trash. E Pinuccia, come dire, risponde in modo piuttosto preciso all'identikit-trash.

Staremo a vedere. Pinuccia è fuori dalla tv da più di un anno e ha fatto sapere di voler tornare. Lo ha detto chiaro e tondo. Moltissimi fan di Uomini e Donne la vorrebbero rivedere. E forse anche la stessa Maria De Filippi. Se son rose...